مقتل 7 أشخاص جراء فيضانات في العراق

أعلن قائم مقام قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، مصرع سبعة مدنيين وغرق 3 آلاف منزل جراء السيول والفيضانات التي ضربت القضاء منذ الليلة الماضية.

وقال علي دحدوح، في تصريح صحفي، له اليوم " إن الشرقاط تعيش في كارثة كبيرة ولا من أحد يأتي لإنقاذنا، وهناك خسائر بشرية ومادية، حيث إن هناك سبعة أشخاص فارقوا الحياة وهناك عشرات الآلاف من المواشي نفقت".

وأضاف أن المئات من السيارات تضررت وكذلك بيوت سقطت ، داعيا رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي إلى توجيه مؤسسات الدولة وإعلان حالة الطوارئ في القضاء لإنقاذ سكانه .

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد وجه، بتشكيل خلية أزمة للتدخل الفوري لإنقاذ المدنيين المحاصرين بسبب السيول المدمرة في الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، مشددا على تعزيز الدفاعات ضد الزيادة المتوقعة في مناسيب المياه خلال اليومين القادمين.