زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب اليونان

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر جزيرة إيفيا وشعر به الناس على نطاق واسع فى منطقة أتيكا اليوم الأربعاء.

وقال معهد الأورومتوسطي اليوناني أن مركز الزلزال كان على بعد 15 كيلومترا شمال شرق بلدة خالكيدا على عمق أربعة كيلومترات -وفق ما نقلته صحيفة كاثمريني اليونانية.

وأعطى معهد أثينا للديناميكا الجيوديناميكية قراءة 4.9 وعمق 13.2 كيلومتر.

ولم ترد انباء على الفور عن وقوع إصابات أو أضرار.