أسد يهاجم طفلة في عرض سيرك بالأقصر

هاجم أسد خلال أحد العروض الاستعراضية داخل سيرك بوسط مدينة الأقصر طفلة ما أدى إلى إصابتها بجروح.

وقال شاهد عيان إن الطفلة تدعى "جنى محمد أحمد" هاجمها أسد بعد أن فشل مدربه في السيطرة عليه أثناء مشاهدتها عرض السيرك وأصابها بجرح قطعي بالرأس وأسفل العين، ونقلها الإسعاف إلى مستشفى الأقصر الدولي لتلقي العلاج.