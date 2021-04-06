هزة أرضية بقوة 5.3 درجة تضرب الحدود العراقية الإيرانية

ضربت هزة أرضية بقوة 5.3 درجة الحدود بين إقليم كردستان إيران والعراق اليوم الثلاثاء، وفق ما نقله مراسل RT.وتم تسجيل الهزة على عمق 10 كيلومتر قرب مدينة مريوان الحدودية المحاذية للعراق.