زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة جزر سولومون جنوب المحيط الهادى
GMT 09:01 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرإعصار مانكوت يصل إلى أكثر أقاليم الصين كثافة سكانية
GMT 08:49 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرزلزال بقوة 4.7 درجة يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية
GMT 08:45 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرمقتل 4 أشخاص بسبب الإعصار "مانكوت" جنوبى الصين
GMT 08:43 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرالذعر يهيمن على سكان ولاية "نورث كارولينا" الأميركية بسبب "فلورنس"
GMT 08:41 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "مانكوت" في الفلبين إلى 65 قتيلًا
ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
أرسل تعليقك