الفلبين تسجيل 123 هزة ارتدادية بعد زلزال وقع قبل فجر اليوم

سجل المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل ما لا يقل عن 123 هزة رتدادية في أعقاب الزلزال الذي بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر وضرب محافظة "ماسبات" شرقي البلاد، قبل فجر اليوم الخميس.

وقال مدير المعهد، في تصريحات نقلتها شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية اليوم: "ستستمر الهزات الارتدادية من عدة أيام إلى عدة أسابيع".

ووقع الزلزال التكتوني في الساعة الـ2:10 صباحًا (بالتوقيت المحلي للبلاد) على بعد نحو 11 كيلومترًا جنوب غربي مدينة "بوتوان" وعلى عمق 10 كيلومترات، حسبما ذكرت الشبكة الإخبارية.