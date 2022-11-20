هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب بومرداس الجزائرية

ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 على سلم رختر، اليوم الأحد، ولاية بومرداس على بعد 50 كيلومترا شرق الجزائر العاصمة.

وحدد المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية مركز الهزة على بعد 22 كيلومترا شمال منطقة رأس جنات.

ولم يتم البلاغ حتى الآن عن خسائر مادية أو بشرية، بينما كانت ولاية بومرداس شهدت زلزالا مدمرا في 21 مايو 2003، بشدة 6.8 درجة على سلم ريختر، تسبب في مقتل وإصابة نحو 13 ألف شخص وتضرر وانهيار أكثر من ألف مبنى.