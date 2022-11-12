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هزة أرضية في الجزائر

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العرب اليوم - هزة أرضية في الجزائر

هزة أرضية
الجزائر_العرب اليوم

 سجلت هزة أرضية مساء اليوم السبت، شدتها 4.5 درجات على مقياس ريختر في ولاية المدية الجزائرية.

وسجل مركز البحث في الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، السبت، هزة أرضية عند الساعة 14.32 في ولاية المدية.

وحدد مركز الهزة بـ 4 كيلومترات شمال غرب مدينة العمارية بولاية المدية، وبلغت شدتها 4.5 على مقياس ريختر.

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هزة أرضية في الجزائر هزة أرضية في الجزائر



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