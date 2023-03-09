زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جنوب الفلبين دون خسائر

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر مقاطعة "دافاو دي أورو" الجبلية في جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين.

وذكرت قناة (إيه.بي.إس- سي.بي.إن.) الفلبينية اليوم الثلاثاء أن مركز الزلزال يقع على بعد 13 كيلومترا شمال غرب بلدة ماراغوسان ، وعلى عمق 34 كيلومترا.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وتقع الفلبين في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي 90 بالمئة من الزلازل في العالم.