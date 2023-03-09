زلزال يضرب الحدود الروسية المنغولية للمرة الثالثة

أعلن فرع هيئة الجيوفيزياء التابعة لأكاديمية ​العلوم​ الروسية في منطقة بايكال، وقوع زلزال قوته 3.5 درجة صباح اليوم الخميس في منغوليا في منطقة بحيرة خوبسوغول بالقرب من حدود روسيا..وفقا لروسيا اليوم

وأشار الفرع في بيانه اليوم الخميس، إلى أن هذا هو الزلزال الثالث الذي يضرب المنطقة خلال الأسبوع الأخير.

وأضاف البيان: "وقع زلزال اليوم في خط العرض الشمالي 51.11 درجة وخط الطول الشرقي 99.99 درجة. وهو ينتمي إلى فئة الطاقة 10.4. ووفقا لهذه الإحداثيات، يقع مركز الهزات في منغوليا بالقرب من بحيرة خوبسوغول. وبلغت قوة الزلزال 3.5 درجة. لا توجد معلومات حتى الآن حول ما إذا كان السكان في المنطقة قد شعروا بهذه الهزات".