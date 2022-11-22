ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا الأخير إلى 268 قتيلا و1083 مصابا

أعلنت الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث في إندونيسيا اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جزيرة "جاوة" الإندونيسية مؤخرا إلى 268 شخصا، وذلك بعد العثور على المزيد من الجثث تحت المباني المنهارة.وقالت الوكالة الإندونيسية - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - إن 151 شخصا مازالوا في عداد المفقودين في أعقاب الهزة الأرضية التي بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإغاثة مازالت جارية.



بدوره، قال رئيس الوكالة سوهاريانتو - الذي يستخدم اسما واحدا مثل العديد من الإندونيسيين - إن 1083 شخصا قد أصيبوا في الزلزال الذي وقع يوم أمس (الإثنين) بالقرب من مدينة "سيانجور".



وقد تسبب الزلزال في حدوث ذعر بين المواطنين الذين هرعوا إلى الشوارع، كما أدى إلى انهيار العديد من المباني في جميع أنحاء المنطقة التي ضربها.