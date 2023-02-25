زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب اليابان

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية اليابانية تسجيل زلزال بلغت قوته 6.1 درجة في مياه مدينة كوشيرو، بجزيرة هوكايدو شمال اليابان.

وأفاد المصدر نفسه بأن بؤرة الزلزال تقع على عمق 60 كيلومترا، مشرا إلى عدم وجود مخاطر لإمكانية حدوث تسونامي.

وسجلت أقوى الهزات جراء الزلزال في مدينة نيمورو، وبلغت قوتها خمس نقاط على مقياس من سبع نقاط تم تبنيه في اليابان، في حين شعر بالزلزل سكان 12 محافظة.

ولم ترد معلومات حول وقوع ضحايا او أضرار.