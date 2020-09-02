تحذير في لبنان من موجة حرّ قويّة آتية

حذّر رئيس مجلس ادارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ميشال افرام، من ارتفاع في مؤشر الحرائق في لبنان في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة التي يشهدها لبنان في هذه الايامونبه افرام في بيان للمصلحة Lari من "اشتداد موجة الحر أيام الخميس، الجمعة، السبت، الاحد والاثنين، بحيث تلامس 44 بقاعًا، و36 الى 39 ساحلا مع رطوبة متدنية 20%،

ولأن موجة الحر القوية هذه تستمر لخمسة أيام، فإن مؤشر الحرائق خطر جدا الى كارثيوطلبت lari من المواطنين التنبه من حدوث أو التسبب بحرائق في الغابات كما أنه يجب على مختلف الاجهزة البقاء في حال طوارئ على مدار الساعة، وعلى المواطنين عدم التعرض للشمس وإكثار شرب السوائلكما اشار افرام، الى احتمال تأثر لبنان برياح قوية قد ترافقها امطار موحلةانضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان،