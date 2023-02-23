أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، أنه جارى دعم وتقديم المساعدة لحوالى 7 آلاف شخص تم إجلائهم من منازلهم في مدغشقر على خلفية الإعصار "فريدي" الذى ضرب الساحل الشرقي لمدغشقر أمس.

ولفت المتحدث الأممي إلى أنه تم تقديم الطعام وإدارة المخيمات ومعدات اتصالات الطوارئ وتم تجديد إمدادات التغذية في المراكز الصحية للمتضررين من الإعصار، لافتا إلى أنه جارى العمل على التقييمات لتحديد المدى الكامل للضرر والاستجابة المطلوبة من مدغشقر.

كانت السلطات فى مدغشقر، أعلنت مقتل 4 أشخاص، جراء إعصار "فريدي"، والذى يضرب البلاد فى المرحلة الحالية.