زلزال يضرب منطقة شرق المتوسط شعر به سكان القاهرة
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زلزال يضرب منطقة شرق المتوسط شعر به سكان القاهرة

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العرب اليوم - زلزال يضرب منطقة شرق المتوسط شعر به سكان القاهرة

زلزالا بقوة 6 درجات في شرق البحر المتوسط،
القاهرة_العرب اليوم

سجل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، زلزالا بقوة 6 درجات في شرق البحر المتوسط، وعلى بعد 502 كم من السواحل المصرية.

وقال المعهد القومي في بيان له الأربعاء، بإنه زلزالا بقوة 6 درجات هز منطقة شرق البحر المتوسط.وذكرت وسائل إلاعلام مصرية، بأن سكان محافظتي الجيزة والقاهرة وبعض المحافظات الأخرى شعروا بوقت حدود وقوع الزلازال.

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زلزال يضرب منطقة شرق المتوسط شعر به سكان القاهرة زلزال يضرب منطقة شرق المتوسط شعر به سكان القاهرة



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