زلزال يضرب منطقة شرق المتوسط شعر به سكان القاهرة

سجل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، زلزالا بقوة 6 درجات في شرق البحر المتوسط، وعلى بعد 502 كم من السواحل المصرية.

وقال المعهد القومي في بيان له الأربعاء، بإنه زلزالا بقوة 6 درجات هز منطقة شرق البحر المتوسط.وذكرت وسائل إلاعلام مصرية، بأن سكان محافظتي الجيزة والقاهرة وبعض المحافظات الأخرى شعروا بوقت حدود وقوع الزلازال.