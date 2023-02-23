هزة أرضية جديدة بقوة 4.4 درجة بولاية مالطيا التركية

أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، قبل قليل، عن هزة أرضية جديدة بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر بولاية مالطيا، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل.

أكثر من 50 ألف قتيل

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة إدارة الكوارث أن عدد ضحايا زلزال شرق المتوسط الذي ضرب تركيا وسوريا وصل إلى أكثر من 50 ألف حالة قتيل وإصابة أكثر من 125 حالة إصابة، مع تدمير آلاف المباني والمنازل السكنية.