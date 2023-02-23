ارتفاع عدد ضحايا فيضانات البرازيل لـ48 شخصا و56 فى عداد المفقودين

أعلنت ولاية ساو باولو البرازيلية حالة "طوارئ الكوارث" لمدة 180 يوما بسبب ارتفاع وفيات الأمطار الغزيرة إلى 48 شخص و56 فى عداد المفقودين، وتنشر السلطات البرازيلية أكثر من 800 شخص من الجنود والمسعفون فى حالة الطوارئ الأكثر تضررا، وفقا لصحيفة "او جلوبو" البرازيلية".

ويواصل فريق الإنقاذ البحث عن الأشخاص وتبقى السلطات فى حالة تأهب بسبب هطول الأمطار الذى بدأ السبت 18 فبراير عشية الكرنفال.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم نقل أكثر من 20 شخصًا إلى المستشفى، من بينهم ستة فى حالة خطيرة. منذ يوم الأحد، 19 فبراير، ووفقًا للحكومة الإقليمية فى ساو باولو، على الرغم من انخفاض شدة المطر، إلا أن هطول الأمطار مستمر، مما يجعل من الصعب إنقاذ المفقودين، وركز الفريق بحثه على مدينة سان سيباستياو حيث كان هناك أكبر عدد من القتلى والمتضررين.