هزة أرضية تضرب وسط تركيا

أعلنت السلطات التركية أن هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر ضربت صباح الثلاثاء ولاية قيصري وسط البلاد. وبحسب إدارة الكوارث والطوارئ وقعت الهزة الأرضية في منطقة ساريوغلان فجرا، وعلى عمق 18.22 كيلومتر. من جهته، أكد عمدة بلدية قيصري ممدوح بويوكيليتش، أنه "لم نسجل أي ضحايا عقب الهزة الأرضية في منطقة ساريوغلان". وقال: "طواقم الإطفاء والدفاع المدني كانت في حالة تأهب وعلى اتصال مع إدارة الكوارث والطوارئ مباشرة بعد الهزة". وتسببت الهزة، التي شعر بها سكان المقاطعات المجاورة في حالة من الذعر، حيث نزل بعض المواطنين إلى الشوارع خشية على أرواحهم وعوائلهم.