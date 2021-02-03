زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب جزيرة إيستر في تشيلي

ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات جنوب شرقي جزيرة إيستر في تشيلي وأفاد مركز التحذير من تسونامي الأمريكي اليوم، أن عمق الزلزال بلغ 10 كيلو مترات، وكان مركزه على بعد 1483 كيلومترا جنوب شرقي هانجا روا بجزيرة إيستر .