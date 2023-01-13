زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب سوريا

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا عن وقوع هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر.

وحسب وكالة الأنباء السورية، ذكر المركز أن الهزة وقعت عند الساعة 22:40 بالتوقيت المحلي، وعلى مسافة تبعد 43 كم شمال غرب مدينة حماة.

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل بشأن وقوع خسائر.

يذكر أن مدينة حماة قد تعرضت، في ديسمبر الماضي، لهزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، بينما تعرضت مدينة إدلب لزلزال بقوة 4.8 درجة في الشهر نفسه.