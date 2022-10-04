مقتل 10 من متسلقي الجبال بعد انهيار جليدي في شمال الهند

لقي ما لا يقل عن 10 من متدربي تسلق الجبال مصرعهم، بعدما جرفهم انهيار جليدي في جبال الهيمالايا بشمال الهند، ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن 11 آخرين في عداد المفقودين.