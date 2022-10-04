مقتل 10 من متسلقي الجبال بعد انهيار جليدي في شمال الهند
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مقتل 10 من متسلقي الجبال بعد انهيار جليدي في شمال الهند

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العرب اليوم - مقتل 10 من متسلقي الجبال بعد انهيار جليدي في شمال الهند

انهيار جليدي في شمال الهند
نيودلهى - العرب اليوم

لقي ما لا يقل عن 10 من متدربي تسلق الجبال مصرعهم، بعدما جرفهم انهيار جليدي في جبال الهيمالايا بشمال الهند، ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن 11 آخرين في عداد المفقودين.

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مقتل 10 من متسلقي الجبال بعد انهيار جليدي في شمال الهند مقتل 10 من متسلقي الجبال بعد انهيار جليدي في شمال الهند



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