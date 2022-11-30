زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب مقاطعة ألبيرتا الكندية

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا قوته 5.9 درجة ضرب مقاطعة ألبيرتا الكندية.

وأضاف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال، الذي وقع على بعد 357 كيلومترا شمال غرب مدينة إدمونتون، كان على عمق 10 كيلومترات، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية بعد.

وكان زلزالا ضرب فانكوفر آيلاند بكندا ، قبلها بأسبوع، ولم ترد تقارير عن تسجيل خسائر في الأرواح أو الممتلكات ولم يصدر تحذير من احتمال وقوع تسونامي.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.3 درجة في الساعة 02:01 بتوقيت غرينتش وتم رصد مركزه على بعد 186 كم جنوب غرب بورت هاردي وعلى عمق 16.6 كم، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية