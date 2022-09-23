أمطار غزيرة في الهند تسفر عن فيضانات قرب العاصمة نيودلهي

أعلنت السلطات الهندية في ضاحية العاصمة نيودلهي ضم مقار العديد من الشركات ومنازل المديرين التنفيذيين، بإغلاق المدارس وحثت السكان على العمل من المنازل يوم الجمعة بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات واسعة النطاق.