زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب شمال شرقي أفغانستان

ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر منطقة يامجان في إقليم بدخشان شمال شرقي أفغانستان اليوم الأحد.

وأفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض بأن الزلزال بلغت شدته 4.5 درجة، ووقع الساعة 04:03 مساء بتوقيت كابول، على عمق 151 كيلومترا، بحسب وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية.

وتعرض إقليم بدخشان الأفغاني بشكل متكرر للزلازل، الأمر الذي أثار قلق الجيولوجيين.

ووفقا للتقرير، فإن بدخشان معرض للزلازل بسبب قربه من صدع شامان ودول آسيا الوسطى.

كما تعرض إقليم بدخشان لعدة انهيارات جليدية الشهر الماضي، مما أدى إلى مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين.