تحذير عاجل من الأرصاد لهذه المناطق خلال الساعات المقبلة

قالت هيئة الأرصاد الجوية في بيان تحذيري عاجل، إن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من أسوان والأقصر وبحيرة ناصر وأبو سمبل خلال الساعات القامة من اليوم الخميس .وتوقع خبراء الأرصاد، أن يصاحب ذلك نشاط في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن ذلك نظرا للتغيرات الحادة والسريعة لهذا التوقيت من العام فهنا بعض التغيرات الطارئة في الأحوال الجوية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ان يكون الخميس حالة الطقس نهارا- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة - طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة .وعن حالة الطقس ليلا يكون باردا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .