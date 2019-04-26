انتشرت عبر صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن انتشار حشرة "الكالوسوما" في دمشق وريفها، مما دفع وزارة الزراعة إلى إصدار ما أعلنته سابقا عن تلك الحشرة.

وكتبت الوزراة عبر صفحة "الإعلام الزراعي في سورية" أن تلك الحشرة (المعروفة شعبيا بالخنفساء السوداء) نافعة وتقضي على الحشرات الضارة في البساتين والغابات، ويجب عدم مكافحتها وأنها غير ضارة بالإنسان والمزروعات.

وانتشرت الحشرة في عدد من المدن السورية وبخاصة حمص وحماة، وأثار ذلك بعض المخاوف، فأوضحت الوزارة أن الظروف الجوية الملائمة أدت لتكاثرها، وأشارت إلى أن "ذلك لنوع من الحشرات ينجذب نحو الضوء لذلك نجده متجمعا حول المنازل"، منوها بأن عمر هذه الحشرة قصير جدا.

وقالت الوزارة إنه "من الجيد ظهور وتكاثر هذا النوع من الحشرات المفيدة للحفاظ على التوازن البيئي، وهي تتغذى على يرقات الفراشات التي انتشرت قبل فترة وهذه اليرقات ضارة طبعا".