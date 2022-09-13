زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شرق إيران

أفادت مصادرنا بأن زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة عشق آباد بمحافظة خراسان في جنوب شرق إيران، فجر اليوم الثلاثاء وأوضحت أن الزلزال وقع عند الساعة 04:07 بالتوقيت المحلي، وبقوة 5.1، في مدينة عشق آباد وتمت الإشارة إلى أن موقع الزلزال يبعد 26 كيلومترا عن المدينة، و70 كيلومترا عن مدينة طبس، و74 كيلومترا عن مدينة بشروية بمحافظة خراسان.