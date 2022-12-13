عشرات القتلى في فيضانات تجتاح الكونغو

أكدت السلطات الكونغولية، اليوم الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا جراء فيضانات اجتاحت العاصمة كينشاسا.

وقال سيلفانو كاسونجو قائد شرطة كينشاسا لرويترز، إن ما لا يقل عن 50 شخصا لقوا حتفهم في العاصمة الكونجولية بعد أن أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وانهيارات الأرضية.