الفيضانات في البرازيل تسفر عن مقتل 38 شخصاً على الأقل

تسببت الانهيارات الأرضية والفيضانات الشديدة في مقتل ما لا يقل عن 38 شخصا في ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية بعد أن تسببت العواصف في تساقط الأمطار بغزارة مميتة فهطل في ساعات ما يعادل ما يهطل خلال شهر. وتركز فرق البحث جهود الإنقاذ في مدينة بتروبوليس البرازيلية. وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أضراراً جسيمة بالممتلكات والسيارات التي طفت على سطح مياه السيول التي أغرقت الشوارع. وأعلن عمدة مدينة بتروبوليس حالة الطوارئ في المدينة. وقال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا، إنه نظم مساعدات فورية للضحايا.