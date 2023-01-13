هزة أرضية في سوريا

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر مساء يوم أمس الخميس، على بعد 43 كم شمال غرب مدينة حماة السورية.

وأوضح المركز الوطني للزلازل أن الهزة وقعت عند الساعة 22 و40 دقيقة بالتوقيت المحلي، وعلى مسافة تبعد 43 كم شمال غرب مدينة حماة.

وكانت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر ضربت في 7 من ديسمبر الماضي على بعد 7 كم شمال مدينة حماة، وأخرى شمال غرب مدينة إدلب بقوة 4.8 درجة في 18 من ديسمبر الماضي.