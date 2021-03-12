زلزال قوي يضرب وسط اليونان

ضرب زلزال قوي وسط اليونان، الجمعة، بقوتة 5.7 درجة على سلم ريختر، فيما لم ترد أنباء حتى الآن بشأن أي إصابات أو أضرار في المباني.

وذكر معهد أثينا للديناميكا الجيولوجية، أن مركز الزلزال يقع على بعد 16 كيلومتراً جنوبي بلدة إلاسونا في وسط اليونان، ووقع على عمق 8.5 كيلومتر.

وضرب زلزال قوي المنطقة نفسها الأسبوع الماضي، وألحق أضراراً بمئات المباني، ودفع السكان إلى الفرار من منازلهم، والإقامة في خيام وفرتها السلطات كمأوى مؤقت.