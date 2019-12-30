زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر يضرب ميناء بندرعباس جنوب إيران

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، الاثنين، ميناء بندرعباس جنوب إيران.ويعد هذا الزلزال، الثاني من نوعه في أقل من أسبوع، بعدما ضرب زلزال بلغت شدته 5.1 درجة على مقياس ريختر منطقة قريبة من محطة بوشهر النووية في إيران، يوم الجمعة الماضي.وأفاد مراسل RT في إيران، بأن الزلزال وقع على عمق 20 كم، ومركزه مدينة قلعة قاضي التابعة لمحافظة بندر عباس في إقليم هرمزكان جنوب البلاد.