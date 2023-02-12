هزة أرضية ثانية في إقليم الحسيمة المغربي

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجات على سلم ريختر، صباح اليوم الأحد، بإقليم الحسيمة.

وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها في جماعة إمرابطن، وقعت على الساعة التاسعة و36 دقيقة و47 ثانية صباحا.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 27 كيلومترا، وقعت عند التقاء خط العرض 35.056 درجة شمالا، وخط الطول 3.923 درجة غربا.

وكان المعهد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجات، بجماعة النكور التابعة للإقليم، وقعت على الساعة السابعة و59 دقيقة و31 ثانية صباحا.