سيول وفيضانات تودي بحياة 24 شخصاً خلال 48 ساعة في إيران

لقي 24 شخصا على الأقل مصرعهم ولا يزال آخرون في عداد المفقودين جراء سيول وفيضانات ضربت مناطق قرب طهران اعتبارا من الأربعاء، وفق ما أفاد مسؤولون الجمعة وتتأثر مناطق واسعة من الجمهورية الإسلامية اعتبارا من الأربعاء، بتساقط كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة، ما انعكس سيولا وفيضانات وجرفا للتربة وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية في بيان الجمعة أنه "نظرا للأمطار الغزيرة والسيول في قرية إمام زاده داوود إلى الغرب (من العاصمة)، ومناطق فيروزكوه ورودهن ودماوند إلى الشرق من طهران، توفي 24 شخصا" وأشارت إلى استمرار "عمليات الإنقاذ والبحث عن 19 شخصا مفقودين في هذه المناطق الواقعة ضمن محافظة طهران.