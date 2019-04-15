ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الترابية في باكستان لـ89 قتيلا وجريحا

ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة الترابية، التي ضربت مدينة كراتشي الباكستانية، إلى 89 شخصا ما بين قتيل وجريح.

وذكرت وسائل الاعلام الباكستانية، اليوم /الاثنين، أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم جراء العاصفة، بينما أصيب 86 أخرون، كما فقد 8 صيادين على الأقل عقب انقلاب قاربهم بفعل الرياح العاتية التي صاحبت العاصفة.

وقد تسببت العاصفة في اقتلاع الأشجار والإطاحة بالأسقف وكابلات الكهرباء في بعض المناطق، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء، فيما أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية سردار سرفراز أن العاصفة كانت مصحوبة برياح بلغت سرعتها 65 كيلومترا في الساعة، فيما تقلصت الرؤية إلى 500 متر.

