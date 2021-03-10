ارتفاع حصيلة الفيضانات التي شهدتها الجزائر إلى 10 أشخاص

أعلنت السلطات الجزائرية اليوم، ارتفاع حصيلة الفيضانات التي شهدتها محافظة الشلف شرق البلاد إلى 10 أشخاص.

وأوضح مسؤول في الدفاع المدني الجزائري، أن وحدات الدفاع عثرت على جثة اخرى مفقودة جراء فيضانات وادي مكناسة.

وتسببت الأمطار الغزيزة التي هطلت على محافظة الشلف السبت الماضي في فيضان وادي مكناسة وجرف ثلاث سيارات.