زلزال بقوة 4 درجات في شرق طاجيكستان

أفادت المتحدثة باسم لجنة الطوارئ الطاجيكستانية أوميدا يوسفي بوقوع زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم السبت في منطقة غورني باداخشان ذاتية الحكم في شرق طاجيكستان.

وقالت: "وقع مركز الهزة الأرضية في الساعة 05:23 صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي على بعد 370 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة دوشنبه وعلى بعد 97 كيلومترا شرقي بحيرة سريز. وبلغت قوة الزلزال 4 درجات".

وأضافت أن قوة الهزة في قرية مرجب بلغت 3 درجات وفي المركز الإداري لمنطقة غورني باداخشان مدينة خوروغ – درجتين. وتابعت: "لم تقع هناك إصابات أو أضرار