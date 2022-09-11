زلزال بقوة 6.1 درجة غربي جزيرة سومطرة في إندونيسيا

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا قوته 6.1 درجة هز جزر مينتاواي التي تقع قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، الأحد وأضاف أن مركز الزلزال على عمق 40 كيلومترا.