زلزال بقوة 7.6 درجة يهز بابوا غينيا الجديدة

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بلغت قوته 7.6 درجة هز المنطقة الشرقية في بابوا غينيا الجديدة، الأحد وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا وأصدر مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) في الولايات المتحدة، تحذيرا من حدوث تسونامي بعد الزلزال، لكنه قال إن الخطر انتهى في وقت لاحق.