إعصار فلورنس يودي بحياة 4 أشخاص في ولاية كارولاينا الأميركية
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إعصار فلورنس يودي بحياة 4 أشخاص في ولاية "كارولاينا" الأميركية

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العرب اليوم - إعصار فلورنس يودي بحياة 4 أشخاص في ولاية "كارولاينا" الأميركية

إعصار فلورنس
واشنطن _ العرب اليوم

أودى إعصار فلورنس بحياة عدد من الأشخاص في الولايات المتحدة بينهم أم وطفلها، وفيما أدت الرياح العاتية ، إلى اقتلاع أشجار، تسبّبت الأمطار الغزيرة في فيضانات حاصرت عشرات السكان.

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إعصار فلورنس يودي بحياة 4 أشخاص في ولاية كارولاينا الأميركية إعصار فلورنس يودي بحياة 4 أشخاص في ولاية كارولاينا الأميركية



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إعصار فلورنس يودي بحياة 4 أشخاص في ولاية كارولاينا الأميركية إعصار فلورنس يودي بحياة 4 أشخاص في ولاية كارولاينا الأميركية



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