أودى إعصار فلورنس بحياة عدد من الأشخاص في الولايات المتحدة بينهم أم وطفلها، وفيما أدت الرياح العاتية ، إلى اقتلاع أشجار، تسبّبت الأمطار الغزيرة في فيضانات حاصرت عشرات السكان.