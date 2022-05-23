المرصد العراقي لحقوق الإنسان يتوقع حدوث موجات نزوح بسبب العواصف الترابية

قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان (منظمة مستقلة)، اليوم الاثنين، إن التوقعات تشير إلى احتمالية حدوث موجات نزوح بسبب الجفاف والعواصف الترابية خاصة من المناطق الجنوبية ويحذر خبراء تحدثوا إلى المرصد العراقي لحقوق الإنسان في تقريره الذي نشره على موقعه الرسمي، مما وصفوه بـ"إهمال السلطات" للتغير المناخي في البلاد، وآخر آثاره العواصف الترابية القوية المتكررة، الأمر الذي يضع البلد وسكانه أمام كارثة وشيكة قد تؤدي لموجات نزوح جديدة.