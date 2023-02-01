زلزال بقوة 6.0 ريختر يضرب الفلبين

ضرب زلزال بقوة 6.0 المنطقة على بعد 4 كم جنوب-جنوب غربي مونكايو في الفلبين اليوم (الأربعاء)، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وحدد مركز الزلزال، الذي وقع بعمق 13.501 كم، بشكل أولي عند التقاء دائرة عرض 7.7776 درجة شمالا وخط طول 126.0462 درجة شرقا.