مصمم أزياء يبتكر جهازا صغيرا لينقذ سمكته من الغرق

قام هنري كيم، مصمم الأزياء البالغ من العمر 32 عامًا من كوريا الجنوبية باختراع كرسى متحرك لسمكته حتى يحميها من الغرق بعد إصابتها بمرض يعيق قدراتها على السباحة، فمن المعروف أن الأسماك الذهبية تتأثر عادة بمرض المثانة ، وهذا المرض يعطل قدرتها على تنظيم الهواء بشكل صحيح داخل وخارج المثانة للسباحة، مما يجعل الأسماك تسبح على جانبها أو رأسا على عقب.

ويمكن أن يحدث اضطراب المثانة في السباحة لـ أسباب عديدة مثل الإفراط في تناول الطعام أو المياه غير النظيفة، ولذلك قرر ”هنرى" إنشاء جهاز صغير يجعل السمكة تبقى في وضعها الصحيح بينما تتواجد تحت الماء، وبعد قضاء ساعات طويلة على الإنترنت في البحث عن الأفكار والبحث عن طرق لحل المشكلة، توصل هنري إلى شيء أسماه "الكرسي المتحرك"، وهو جهاز تعويم مصنوع من البلاستيك الذي يسمح للأسماك المصابة السباحة بشكل طبيعي، تعيش الأسماك التي تصاب بهذه الأمراض إلى شهرين فقط، ولكن بفضل هذا الجهاز، عاشت إحدى أسماك في عمر خمسة أشهر، حسبما نشر موقع " boredpanda ".