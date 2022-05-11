مصر تُسجل زلزالاً جنوب غرب السويس

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان تسجيل هزة أرضية ضعيفة جنوب غرب السويس، في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء وبلغت قوة الهزة 1.9 درجة على مقياس ريختر وذكر بيان للهيئة أنه لم يتم تسجيل شعور المواطنين بهذه الهزة، كما لم يتم تسجيل وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.