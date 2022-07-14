مصرع 39 شخصا وتضرر آلاف المنازل بسبب فيضانات أفغانستان

أفادت الأمم المتحدة بمصرع 39 شخصا، من بينهم 9 أطفال، وتدمير أو تضرر 2900 منزل في خمس مقاطعات في أفغانستان، بسبب الفيضانات المستمرة منذ الخامس من يوليو.