قتلى ومفقودون بفيضان في جنوب غرب الصين
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قتلى ومفقودون بفيضان في جنوب غرب الصين

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فيضان في جنوب غرب الصين
بكين - العرب اليوم

لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم ولا يزال 12 آخرون في عداد المفقودين جراء فيضانات ضربت مقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي وقال التلفزيون إنه "حتى الساعة السابعة (بالتوقيت المحلي) صباح اليوم الأحد، لقي ستة أشخاص حتفهم نتيجة الفيضانات وفقد 12 آخرون" في يومي الجمعة والسبت، هطلت أمطار غزيرة في شمال سيتشوان، مما أدى إلى حدوث فيضانات طالت 22.3 ألف شخص في 13 قرية. وفي بعض المناطق تعرضت خطوط الكهرباء لأضرار جسيمة وتعطلت المواصلات على الطرق، فيما تستمر عمليات البحث والإنقاذ.

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قتلى ومفقودون بفيضان في جنوب غرب الصين قتلى ومفقودون بفيضان في جنوب غرب الصين



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