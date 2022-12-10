 إعصار ماندوس في الهند يسبب اقتلاع 400 شجرة وأسقط قتلى

شهدت ولاية تاميل نادو الهندية هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة مع قدوم إعصار ماندوس ، الذي ظهر من خليج البنغال ، في مامالابورام ، على بعد أكثر من 30 كم من تشيناي .

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية الهندية (IMD) أنه تحت تأثير العاصفة الإعصارية ، شهدت المدينة أمطارًا غزيرة مع رياح سرعتها 75 كم / ساعة تصل إلى 85 كم / ساعة.تركت العاصفة الإعصارية أثرًا من الدمار في أجزاء من تشيناي قبل أن تضعف إلى منخفض عميق.

بسبب الأمطار الغزيرة ، تم اقتلاع ما يصل إلى 400 شجرة في المدينة.