 زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جنوبي الفلبين

ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين اليوم.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل في بيان :" إن مركز الزلزال كان على عمق 60 كيلومترا، معدلا قوته من 6.1 درجة في البداية إلى 5.6 درجات".

ولم ترد أنباء فورية عن السلطات المحلية بشأن عما إذا تم تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.