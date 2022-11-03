السلطات البريطانية تحذر من تعطيل الحركة بسبب الفيضانات

أطلقت السلطات البريطانية، تحذيرا بشأن الطقس من هطول الأمطار فى أجزاء من جنوب إنجلترا بعد ‏أمطار غزيرة تسببت فى حدوث فيضانات وتعطيل الحركة فى لندن الليلة الماضية.‏