هزة أرضية تضرب غرب مدينة حلب على الحدود السورية التركية
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هزة أرضية تضرب غرب مدينة حلب على الحدود السورية التركية

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العرب اليوم - هزة أرضية تضرب غرب مدينة حلب على الحدود السورية التركية

مقياس ريختر
دمشق - العرب اليوم

 ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 درجة، على مقياس ريختر، غرب مدينة حلب على الحدود السورية التركية.وقال المركز الوطني للزلازل، إن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت وقوع هزة أرضية بقوة 3.1 درجات على مقياس ريختر وعمق 18.7 كم عند الساعة الواحدة و53 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي على الحدود السورية التركية وعلى بعد مسافة 88 كم غرب مدينة حلب.

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هزة أرضية تضرب غرب مدينة حلب على الحدود السورية التركية هزة أرضية تضرب غرب مدينة حلب على الحدود السورية التركية



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